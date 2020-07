In Rotterdam zijn er zondag 64 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen. Daarmee heeft de Maasstad relatief het grootste aantal nieuwe besmettingen. 4,8 mensen per 100.000 inwoners zijn momenteel positief getest op het virus. In de regio Amsterdam-Amstelland ligt dat aantal op 4,4. In Utrecht staat de teller op 0,7.

"Wij zien een stijgende lijn in het aantal besmettingen en dat vinden we zorgelijk," zegt een woordvoerder van de GGD.

"Sinds de versoepelingen zijn er in onze regio meer uitbraken binnen groepen die geen afstand houden. Mensen zoeken elkaar thuis op en gaan bijvoorbeeld bij lekker weer buiten barbecueën. Het minder afstand houden gebeurt in families en onder vrienden."

Waarom specifiek Rotterdam het hoogste aantal besmettingen heeft, is volgens de woordvoerder nog moeilijk te zeggen. De GGD doet momenteel bron- en contactonderzoek binnen een aantal clustergroepen. Dit gebeurt onder meer bij bedrijven in de zorg, in de haven en bijvoorbeeld onder een groep van tussen de tien en twintig Rotterdamse studenten.

"Onder studenten is het contact onderling losser en ze zijn minder gewend om aan de bel te trekken bij neusverkoudheid of keelpijn. Ze realiseren waarschijnlijk niet wat voor verantwoordelijkheid ze hebben," aldus de woordvoerder. "Maar het is zeker niet zo dat studenten dé oorzaak zijn van de stijging in het aantal besmettingen."

Rotterdam, veiligheidsregio en GGD in overleg over eventuele maatregelen

Vermoedelijk zijn er twee weken geleden een aantal sociale bijeenkomsten geweest die meespelen met de groei van het aantal coronabesmettingen. "Dit gaat bijvoorbeeld om bijeenkomsten bij mensen thuis, op kantoor, als mensen samen sporten, bij borrels en strandfeesten."

De gemeente Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de GGD overleggen maandag over eventuele maatregelen naar aanleiding van het opgelopen aantal besmettingen.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam lieten vorige week nog weten dat ze willen dat het kabinet onderzoek doet naar het verplicht stellen van het dragen van een mondkapje buitenshuis. Als de coronacijfers blijven stijgen, dan kan die maatregel snel ingevoerd worden, zei Aboutaleb woensdag in Nieuwsuur.