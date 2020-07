Arie den Dekker, de man die zichzelf maandagochtend verwondde voor het gemeentehuis in Oss, is bezweken aan zijn verwondingen. Dit meldt de politie na berichtgeving van Brabants Dagblad. Den Dekker (54) was al jaren in conflict met de gemeente.

De man was getuige van een misdrijf en vertelde de politie wat hij wist. Hierop werd zijn huis door criminelen in brand gestoken.

Den Dekker kwam in het getuigenbeschermingsprogramma terecht, maar praatte uit onwetendheid en eenzaamheid met een man over de situatie. Hierop is hij uit het programma gehaald. Zijn advocaat Richard Laatsman spreekt van een buitensporige beslissing van het Openbaar Ministerie (OM). De man kon niet lezen of schrijven en had geen idee van de precieze regels rond zijn bescherming.

Een woordvoerder van het OM wil niet specifiek ingaan op de situatie van Den Dekker, maar laat in het algemeen wel weten dat medewerking van een te beveiligen persoon essentieel is. Het OM kon naar eigen zeggen niet langer de verantwoordelijkheid voor de situatie van Den Dekker dragen.

Man voelde zich niet serieus genomen

Laatsman laat weten het gevoel te hebben dat zijn cliënt niet serieus werd genomen. Den Dekker kwam in financiële problemen terecht doordat hij als gevolg van de situatie zijn uitkering was kwijtgeraakt. De afgelopen periode verbleef Den Dekker bij een vriend, maar wilde hij nog steeds hulp of uitleg van de gemeente.

De advocaat ontving maandagochtend een voicemailbericht waarin Den Dekker afscheid nam, zo vertelt hij aan NU.nl. Hij had al eerder aangekondigd zichzelf van het leven te willen beroven en volgens zijn advocaat wilde Den Dekker ervoor zorgen dat hij de laatste was bij wie zoiets gebeurde.

Volgens de politie gaat het om een ongeluk met een brandbare vloeistof. Een woordvoerder kon nog niet reageren op het feit dat Den Dekker een afscheidsbericht had achtergelaten.

Burgemeester Wobine Buijs-Glaudeman heeft inmiddels het overlijden van Den Dekker gereageerd. "We zijn jarenlang bezig geweest om deze man te helpen. Ergens heb je altijd het idee dat een moment kan komen dat dit niet gelukt is. En dat is vandaag gebeurd", aldus Buijs-Glaudeman.

Eerder schreven meerdere media, waaronder NU.nl, dat Den Dekker in de ochtend al was overleden. Dit werd op basis van het OM en zijn advocaat gemeld. Den Dekker bleek toen echter zwaargewond in het ziekenhuis te liggen.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).