Een man heeft maandagochtend bij het gemeentehuis in Oss geprobeerd zelfmoord te plegen, na jaren van problemen in het getuigenbeschermingsprogramma. Arie den Dekker kwam hierin terecht nadat hij de politie informatie had gegeven over een liquidatie waar hij vanuit zijn woning getuige van was.

Den Dekker ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij had al jaren problemen met de gemeente en demonstreerde dan ook meerdere keren voor het gemeentehuis.

In 2018 belde hij de politie nadat hij een auto had zien wegscheuren na een liquidatie. Hierop werd hij zelf slachtoffer van criminelen die zijn woning in brand staken. Daarbij kwamen zijn honden om het leven. Den Dekker kwam terecht in het getuigenbeschermingsprogramma, maar raakte in de problemen.

Hij vertelde onlangs aan NRC dat hij uit eenzaamheid zijn mond had voorbijgepraat in een gesprek met een man op de camping waar hij verbleef. Daarna werd hij uit het programma gehaald.

Den Dekker raakte zijn uitkering kwijt, omdat hij tijdelijk niet meer in Oss mocht wonen van de gemeente en vond onderdak bij een vriend. Hij zei begin deze maand dat zijn problemen met de gemeente nog altijd niet waren opgelost.

Advocaat Richard Laatsman laat aan NU.nl weten dat zijn cliënt Den Dekker in een voicemail afscheid had genomen. Volgens de eerste bevindingen politie gaat het om een ongeluk en was het zijn bedoeling om de stoep in de brand te steken. Een woordvoerder kan nog niet reageren op het feit dat hij een afscheidsbericht had achtergelaten.

Advocaat denkt dat zijn cliënt niet serieus werd genomen

Laatsman heeft het idee dat Den Dekker niet serieus werd genomen. Dat hij meteen uit het beschermingsprogramma werd gezet omdat hij slechts één keer had gepraat, vindt hij buitensporig. Den Dekker kan niet lezen of schrijven en had geen idee van de precieze regels rond zijn bescherming.

Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant (OM Oost-Brabant) laat aan NU.nl weten dat het gaat om een trieste gebeurtenis in een langslepende kwestie. "De gebeurtenissen en verwikkelingen rond de beveiliging van Arie den Dekker hebben ertoe geleid dat het OM niet langer in staat kon zijn de verantwoordelijkheid te dragen voor zijn veiligheid. Eerder hebben wij al laten weten dat wij zeer zorgvuldig en weloverwogen te werk gaan wanneer het gaat om maatregelen in het kader van het Stelsel van Bewaken en Beveiligen. Dat is in deze casus niet anders geweest."

Justitie laat verder weten niet op persoonlijke gevallen in te willen gaan, maar dat "medewerking van een te beveiligen persoon essentieel is".

Verbetering: In dit stuk werd eerder op basis van het OM en advocaat Richard Laatsman gemeld dat Arie den Dekker was overleden. Echter blijkt hij in kritieke toestand in het ziekenhuis te liggen. Het artikel is daarom aangepast.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).