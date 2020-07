Het dalende geboortecijfer in Nederland komt slechts in beperkte mate doordat vrouwen meer flexwerken en vaker zijn gaan studeren. Dat blijkt maandag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het instituut noemde flexwerken en studeren in eerder onderzoek als belangrijke peilers voor het krijgen van kinderen. Flexwerkers zouden bijvoorbeeld minder snel een kind willen dan iemand met een vast contract door lagere inkomens en een onzekerder bestaan. Ook studenten zouden - om deze redenen - later beginnen aan het krijgen van kinderen.

Als het aantal studerende vrouwen en vrouwen met flexcontracten stabiel was gebleven sinds 2010, dan waren er 2.093 meer kinderen geboren dan de 169.000 die in 2018 ter wereld kwamen, berekende het CBS. De peilers veroorzaken omgerekend een afname van 0,021 kinderen per vrouw. Een klein effect, aldus het instituut.

Dat het geboortecijfer is gedaald kan volgens het CBS verschillende oorzaken hebben. Onder meer de mindere vastigheid in relaties, ontwikkelingen op de huizenmarkt, het gestegen opleidingsniveau van vrouwen en verandering van opvattingen over het krijgen van kinderen kunnen volgens het CBS een rol spelen.

De peilers hebben wel een grote invloed in de leeftijdscategorie 21 tot 33-jarigen, schrijft het CBS. In die leeftijdscategorie ziet het instituut een significant verschil in het aantal kinderen bij vrouwen met een flexibel contract en vrouwen die studeren. Boven de 33 jaar trekt dat verschil echter weer bij. Het CBS stelt daarom dat het voornamelijk om een "uitsteleffect" gaat.