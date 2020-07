De komende week begint met regenachtige perioden, maar vanaf dinsdagmiddag klaart het op. De temperatuur loopt gedurende de week op met zaterdag kans op tropisch weer.

Maandag kan het in het noorden en westen regenachtig zijn. In de rest van het land is het droger en zonniger. Het wordt maximaal 21 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Er staat een zuiden- tot zuidoostenwind.

Dinsdag kan er vooral aan het begin van de dag regen vallen. Ook trekken er wolken over het land. In de middag klaart het vanuit het westen op. Er staat een stevige westen- tot noordwestenwind. De temperatuur neemt ten opzicht van maandag iets af. Aan zee wordt het ongeveer 19 graden, in het zuidoosten kan het zo'n 23 graden worden.

Woensdag is het overwegend droog en komt de zon steeds meer door de bewolking heen. In het westen tot noordwesten waait de wind. Het wordt tussen de 18 en 22 graden.

Vanaf donderdag oplopende temperaturen

Donderdag blijft het droog en zonnig. De wind draait naar het noordoosten en de temperatuur loopt weer op. In het noorden wordt het in de middag ongeveer 20 graden. In het zuiden kunnen temperaturen van 25 graden voorkomen. Vooral in het zuidoosten wordt het warm.

Ook vrijdag blijft het droog en zonnig. Daarnaast loopt de temperatuur nog verder op. In een groot deel van het land is sprake van zomerse temperaturen. Het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Alleen in het uiterste noorden blijft het iets koeler. De wind komt uit het noordoosten

In het weekend zijn er eerst temperaturen van tussen de 25 en 30 graden. In het zuiden is de temperatuur mogelijk nog enkele graden hoger, waardoor er sprake is van tropisch weer. Vanaf zondag draait de wind van het oosten naar het westen en koelt het iets af. Ook wordt het weer dan weer wisselvalliger.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd boveaan de voorpagina.