Voor het onderzoek naar de dood van een veertienjarig meisje uit Marken heeft de politie nog eens drie auto's meegenomen voor onderzoek. De politie heeft nog geen verdachten op het oog, meldt een woordvoerder zondag aan NU.nl.

Zaterdagmiddag werd al een auto met (verse) schade aangetroffen in Uitdam en meegenomen voor verder onderzoek.

De drie auto's die sindsdien zijn meegenomen werden allen aangetroffen in Marken. "De auto's zijn meegenomen in verband met schade. We willen weten waardoor die veroorzaakt is", aldus de politiewoordvoerder. "Vandaag gaan we weer verder met het onderzoek om helder te krijgen wat er nu precies is gebeurd."

De zoektocht focuste zich voor nu nog op de regio rondom Marken/Zuiderwoude, maar wordt sinds zondag ook vergroot naar gebieden daarbuiten. "We proberen zoveel mogelijk auto's met schade te zoeken en camerabeelden op te vragen."

Het levenloze lichaam van het veertienjarige meisje werd vrijdagnacht rond 4.00 uur aangetroffen in de berm langs de Zeedijk bij het Noord-Hollandse dorp Zuiderwoude.

Meisje eerder als vermist opgegeven

Het meisje werd eerder die nacht als vermist opgegeven. Waarschijnlijk was ze lopend, want er werden geen onderdelen van andere voertuigen in de buurt aangetroffen.

Het is nog onduidelijk wat het meisje daar precies op dat moment deed. Haar identiteit is inmiddels bekend en haar familie is ingelicht.

De politie vermoedt dat iemand de tiener heeft aangereden en na het ongeval is doorgereden. Onder meer remsporen op de weg zouden daarop wijzen.

De politie hoopt dat getuigen auto's met (verdachte) schade melden.