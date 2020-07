Het Openbaar Ministerie (OM) heeft per direct het strafrechtelijk onderzoek naar misstanden in drie slachthuizen in Noord-Nederland stopgezet, schrijft RTL Nieuws. Reden voor de stopzetting is dat de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) niet op tijd bewijsstukken en informatie heeft aangeleverd.

Volgens het OM duurde het onderzoek bij de drie slachthuizen "onredelijk lang", aldus de zegsman tegen RTL Nieuws. "Ondanks dat we wel weten dat er dingen gebeurd zijn die niet hadden mogen gebeuren."

Drie slachthuizen in het noorden van het land kwamen in 2018 opspraak na berichten over het vervoeren en slachten van ziek vee. Keuringsartsen van de NVWA zouden ernstig zieke en kreupele runderen hebben toegelaten. Onder meer bij een kalverslachterij in Hoogeveen werd daarom een inval gedaan.

Naar aanleiding van de berichten stelde minister Carola Schouten van Landbouw een onderzoek in naar het handelen van de NVWA-keuringsartsen. Hieruit bleek dat het toezicht tekortschoot en een aantal keuringsartsen "wel erg soepel in de leer was en veel door de vingers zag".

Er zouden meerdere gesprekken zijn geweest tussen het OM en de NVWA over de lange duur van het onderzoek. Waarom de NVWA de stukken niet op tijd kon aanleveren, moet nog worden onderzocht. "En als we dat weten, zullen we daar ook maatregelen bij nemen", aldus de woordvoerder van het OM.