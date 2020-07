In het onderzoek naar de dood van een veertienjarig meisje uit Marken heeft de politie zaterdagmiddag een beschadigde auto meegenomen. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie aan NU.nl na berichtgeving van NH Nieuws.

"Het is nog niet zeker dat de auto betrokken is bij de dood van het meisje", aldus de woordvoerder van de politie. "Maar er is aanleiding geweest om de auto in beslag te nemen in het kader van dit onderzoek." Of het voertuig betrokken is bij het incident, en wat zich precies heeft voorgevallen, moet nog worden onderzocht.

De beschadigde auto werd aangetroffen in Uitdam, een dorp op een aantal kilometer verwijderd van de plek waar het meisje werd aangetroffen.

Het levenloze lichaam van de tiener werd in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 4.00 uur aangetroffen in de berm langs de Zeedijk bij het Noord-Hollandse dorp Zuiderwoude. De politie vermoedt dat iemand de tiener heeft aangereden en na het ongeval is doorgereden. Onder meer remsporen op de weg zouden daarop wijzen.

Het meisje werd eerder die nacht als vermist opgegeven. Waarschijnlijk was ze lopend, want er werden geen onderdelen van andere voertuigen in de buurt aangetroffen.

De bebouwde kom van Marken ligt op ongeveer een uur lopen vanaf het Toeristisch Overstappunt Waterlandse Zeedijk en ligt aan de weg richting Zuiderwoude in Noord-Holland.