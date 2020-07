In de Kalverstraat is zaterdagmiddag tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd vanwege de drukte. Vorig weekend werd die maatregel ook al getroffen in de Amsterdamse winkelstraat vanwege de drukte.

Het eenrichtingsverkeer gaat in vanaf de Dam tot aan de Spuistraat. De afgelopen dagen werd veel gediscussieerd over mogelijke maatregelen tegen drukte in de binnenstad. Winkeliers van de Kalverstraat pleiten voor een mondkapjesplicht, maar die geldt vooralsnog alleen in het openbaar vervoer.

Burgemeester Halsema zei deze week wel dat ze zich, net als burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, hard wilde maken voor een uitbreiding van de mondkapjesplicht. Ze vindt wel dat zo'n maatregel dan door het Rijk moet worden afgekondigd.