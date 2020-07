In Amsterdam is zaterdag de 25e editie van de Pride gestart. Door de coronamaatregelen zijn er dit jaar geen grote feesten in de stad. In plaats daarvan is er een alternatief programma. Locoburgemeester Rutger Groot Wassink opende de Pride zaterdagmiddag met een toespraak zonder publiek bij het Homomonument.

Ondanks de sobere editie is het "belangrijk dat ook corona de Pride er nooit onder krijgt", aldus Groot Wassink in zijn speech. "Dat de boodschap dat iedereen het recht heeft om te zijn wie hij wil zijn, om lief te hebben wie hij wil liefhebben, om zelf te weten hoe je je leven leidt, wat je gender is, op wie je verliefd wordt, díe boodschap staat overeind en verdient het om altijd gevierd te worden en zichtbaar te zijn in deze stad."

Aandacht voor de lhbti-gemeenschap is juist nu belangrijk, aldus Groot Wassink, in tijden "waarin het vaak gaat over mondkapjes en aerosolen". Het moet wat hem betreft niet alleen (blijven) gaan om "de vrijheid als het gaat om de juridische kant van noodwetten en dat soort zaken" maar juist ook om "de fundamentele vrijheden, de mensenrechten".

"Ook in Amsterdam zijn er nog steeds verschrikkelijke incidenten waarbij leden van de lhbti-community worden bedreigd, mishandeld en geweld nog steeds voorkomt", benadrukte hij.

Vlaggentocht en tijdelijke tv-zender

Vanaf het homomonument kan er deze week een zogeheten 'find all flags'-tour worden gelopen, dat als alternatief dient voor de jaarlijkse gezamenlijke Pride Walk. Wie meedoet aan de vlaggenzoektocht wandelt langs plekken die belangrijk zijn voor de lhbti-gemeenschap.

De Pride wordt verder onder meer gevierd met een week lang Pride TV, een tijdelijke landelijke tv-zender. Daarop zijn tot en met 2 augustus dag en nacht liveprogramma's, muziek, documentaires en reportages over homo-emancipatie te zien.

Demonstratie op Museumplein

Tot slot is er zaterdag 1 augustus, op de dag waarop oorspronkelijk de Canal Parade zou plaatsvinden, een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Daarin roept Pride Amsterdam de regering op om meer te doen tegen anti-lhbti-geweld.

Met stippen op de grond op 1,5 meter afstand van elkaar en met het dragen van mondkapjes moet de demonstratie ondanks de coronamaatregelen toch kunnen plaatsvinden, aldus de organisatie.