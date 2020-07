De Nederlandse en Belgische politie hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag drie mannen gearresteerd nabij het Belgische plaatsje Ravels, na een achtervolging die in Tilburg begon.

Vrijdagavond kreeg de politie van Tilburg een melding van een mogelijke inbraak bij een woning aan de Hornstraat. Toen de politie aankwam, werden er meerdere personen met maskers aangetroffen.

Ondanks het gebruik van pepperspray door de politie, wisten twee verdachten te ontkomen in een vluchtauto, die bestuurd werd door een derde verdachte.

Na een volgens de politie "lange achtervolging met hoge snelheden" crashte de vluchtauto in het plaatsje Ravels, vlak over de grens met België. De verdachten wisten na de crash nog te ontkomen, maar werden later opgepakt in de buurt van vliegveld Weelde.

Bij de zoektocht naar de verdachten werd de omgeving afgezet door de Nederlandse en Belgische politie en werden twee politiehelikopters ingezet.

De politie zoekt nog naar een vierde verdachte. Die stapte niet in de vluchtwagen, maar rende na de confrontatie bij de woning in Tilburg richting winkelcentrum Heyhoef.