De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 4.00 uur een overleden meisje aangetroffen in de berm langs de Zeedijk bij Zuiderwoude. De politie vermoedt dat de tiener is aangereden en is een grote zoekactie gestart naar een mogelijk beschadigde auto.

De dader zou na het ongeval zijn doorgereden. Op de Zeedijk zijn remsporen aangetroffen, maar deze kunnen ook ouder zijn. Hier wordt onderzoek naar gedaan, aldus een woordvoerder van de politie.

Agenten vonden het slachtoffer toen ze onderweg waren naar Marken. Eerder daarvoor was een melding binnengekomen van een vermist meisje. Of het om dezelfde persoon gaat is nog niet bekend. De politie deelt nog geen details over de identiteit van het slachtoffer, maar geeft aan dat het om een tiener gaat.

Het meisje was waarschijnlijk lopend, want er zijn geen onderdelen van andere voertuigen in haar buurt aangetroffen.

De bebouwde kom van Marken ligt op ongeveer een uur lopen vanaf het Toeristisch Overstappunt Waterlandse Zeedijk en ligt aan de weg richting Zuiderwoude in Noord-Holland.