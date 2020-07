Begin juli viste de Amsterdamse politie een Ferrari uit het IJ die 26 jaar geleden als vermist is opgegeven. Het sloopbedrijf dat de luxe sportauto uit elkaar moet halen, doet nu een poging de wagen te redden. "Ze hebben toch een Amsterdamse gracht nagebouwd in het aquarium van ARTIS? Daar zou de auto perfect passen!". ARTIS zegt in gesprek te gaan met de sloper.

Duikers in opleiding van de brandweer stuitten halverwege juni toevallig op de auto tijdens een oefening in het IJ in Amsterdam. Een maand later trok de politie de bolide met veel moeite uit de modder. Na een onderzoek bleek de auto gestolen te zijn, maar het misdrijf was inmiddels verjaard. Hoe de auto in het IJ beland is, zal een mysterie blijven.

De Ferrari Mondial uit 1987 kwam uiteindelijk terecht bij autodemontagebedrijf De Ooyevaar, dat de opdracht krijgt de auto te recyclen. Het bedrijf uit het Noord-Hollandse Blokker heeft een contract met de politie en demonteert vaker in beslag genomen auto's, zegt Lowie Hoedt Jr., die samen met zijn vader De Ooyevaar runt.

Hoedt moet de auto volgens afspraken met de politie vernietigen of uit elkaar halen. Maar de ondernemer krijgt het niet over zijn hart, zegt hij in gesprek met NU.nl. Hij wil de auto het liefst "teruggeven aan de stad Amsterdam" door die te doneren aan een museum of andere instelling. En de politie zou bereid zijn een uitzondering te maken, zegt Hoedt. Zaterdag was de politie niet bereikbaar voor commentaar.

Sloperij overstelpt met reacties op mysterieuze Ferrari

Nadat uitlekte dat de auto bij Hoedt gesloopt zou gaan worden, kreeg hij veel belangstelling van journalisten uit binnen- en buitenland. "Zelfs in Amerika is het onderwerp van gesprek. Dat vind ik heel apart", zegt Hoedt. "Het leuke is dat niemand weet van wie de auto is of wat ermee gebeurd is."

De eigenaar besloot de sloop van de auto uit te stellen en stelde de wagen op het terrein van zijn bedrijf tijdelijk tentoon. Op Facebook zette hij foto's van de bolide en al snel stroomden de reacties binnen van mensen die de auto willen redden.

Sommige mensen zijn bereid flink te betalen voor een onderdeel van de rode Mondial. Zo bood iemand 1.500 euro om het motorblok om te bouwen naar een salontafel, zegt Hoedt. Inmiddels zijn tientallen mensen naar Blokker getrokken om de Ferrari met eigen ogen te zien.

"Mijn vader is er nuchterder over", zegt de dertigjarige Hoedt. "Die zegt: 'Mooi die publiciteit, maar daarna kan hij plat'. Zelf ben ik emotioneler. Laten we eerst eens kijken of we 'm toch nog een tweede kans kunnen geven."

Foto: Lowie Hoedt Jr.

Auto op zijn plek onder water in ARTIS

Zelf ziet de ondernemer de auto het liefst "als decoratie" tentoongesteld in het aquarium van dierentuin ARTIS, waar een deel is gewijd aan het onderwaterleven van de Amsterdamse grachten. Het idee werd voorgesteld door iemand op sociale media en al snel werd hij er enthousiast van.

"Het mysterie en verhaal spreekt mensen echt aan. Dat maakt het verschil voor ons. We vinden eigenlijk dat deze wagen in zijn totaliteit moet voortbestaan", zegt Hoedt.

Een woordvoerder van ARTIS laat zaterdagochtend weten in gesprek te gaan met Hoedt over het voorstel.