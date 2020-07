Automobilisten moeten zaterdag rekening houden met drukte op de Nederlandse wegen, meldt de ANWB. Door recreatieverkeer en diverse werkzaamheden verwacht de verkeersdienst files. Daarnaast zal het ook druk zijn op de Duitse en Franse wegen vanwege vakantiegangers.

Het zal zaterdag vooral druk worden op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn bij Deventer en rond Arnhem op de A12. Ook zal het in het oosten en zuiden van het land druk zijn en op wegen naar Friesland en Zeeland.

De N3 tussen Dordrecht en Papendrecht is sinds donderdagavond in beide richtingen afgesloten tussen de afrit Dordrecht-Centrum en de aansluiting met de A15. De weg gaat maandagochtend weer open.

Ook op de Europese wegen zal het zaterdag druk worden. Zo is in het Duitse Beieren de vakantie begonnen. Zoals gebruikelijk zal het erg druk worden op de wegen rond Hamburg. Ook richting het zuiden moet rekening gehouden worden met vertragingen rond Keulen en tussen Frankfurt en Neurenberg.

Ook op 1 en 8 augustus druk

Automobilisten die naar Zuid-Duitsland reizen, kunnen beter niet via de A61 van Venlo naar Karlsruhe rijden, omdat de weg in de buurt van Mönchengladbach dicht is vanwege werkzaamheden. Dit zal naar verwachting tot half augustus duren.

Ook op de Franse wegen naar het zuiden en het westen wordt zaterdag drukte verwacht. Vooral tussen 11.00 en 15.00 uur zal het druk worden op de A13 tussen Parijs en Rouen, de A7 tussen Lyon en Orange en de A8 bij Aix-en-Provence.

De ANWB verwacht op zaterdag 1 en 8 augustus nog meer drukte op de Europese wegen.