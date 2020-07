De zaterdag is vooral een bewolkte dag. Slechts af en toe breekt heel even de zon door.

Tijdens de ochtend valt vooral in het noordwesten even wat lichte regen of een bui.

Daarna is het zo goed als droog. In de namiddag en avond volgt meer regen, als eerste in het westen van het land.

Het wordt 20 graden direct aan zee tot lokaal 25 graden in Limburg.

De zuidwestenwind waait matig, kracht 3 tot 4.

