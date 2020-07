Het gerechtshof Den Haag wil nader onderzoek naar de undercoveractie in de zaak rond de zogenoemde Posbankmoord. Zo moet een betrokken politie-informant gehoord worden en moet een deskundige gaan bekijken of de undercoveractie invloed heeft gehad op de verklaring van de veroordeelde Souris R.

De zaak draait om de dood van schilder Alex Wiegmink. De man werd in 2003 tijdens een rondje hardlopen doodgeschoten in het Gelderse natuurgebied De Posbank. Het motief was dat hij per ongeluk getuige was van verdachte handelingen.

Frank S. en R. zijn in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar cel. Onlangs besloot de Hoge Raad echter dat de zaak van R. opnieuw gedaan moet worden. In zijn geval was namelijk de zogeheten Mr. Big-methode toegepast, een omstreden manier waarbij de verdachte wordt opgenomen in een fictieve criminele organisatie. De 'criminelen' - die eigenlijk politieagenten zijn - laten personen daden bekennen, zodat ze binnen de fictieve organisatie hogerop kunnen komen.

R. beweerde inderdaad in gesprek met de undercoveragenten dat hij bij de dood van de hardloper betrokken was, maar trok die verklaring later weer in. Een deskundige moet nu gaan onderzoeken of hij zich inderdaad gedwongen voelde om zoiets te zeggen.

Ook wil het hof dat de informatie uit afgeluisterde telefoongesprekken van destijds opnieuw worden bekeken. Het gerechtshof denkt in het begin van volgend jaar te kunnen beginnen met de inhoudelijke behandeling.