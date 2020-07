Nederland krijgt dit weekend te maken met veel langdurige regenval. Volgens Weerplaza is er slechts sporadisch ruimte voor opklaringen.

Vrijdagavond regent het vooral landinwaarts. Hierna kan het een beetje opklaren. De nachttemperatuur ligt tussen de 12 en 15 graden. Op sommige plaatsen is het 's nachts rond 1.00 uur opnieuw mogelijk om komeet Neowise te zien.

De zaterdag begint droog, waardoor de temperatuur op kan lopen. In het westen blijft het echter bewolkt en is er in de ochtend een grote kans op neerslag. Die regen trekt gedurende de dag verder over de rest van het land. De bewolking neemt later op de dag verder toe.

Het weekend eindigt niet heel anders dan het begon. Zondag krijgt het hele land te maken met veel regen, maar gaat de langdurige regenval wel over in (lokale) buien. Hier en daar kunnen er volgens Weerplaza "flinke plensbuien" vallen. Toch is er ook goed nieuws: tegen het einde van de dag laat de zon zich mogelijk zien.

Na het weekend wordt het opnieuw regenachtig. De temperatuur kan echter wel gaan stijgen.