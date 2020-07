Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag twaalf jaar cel geëist tegen douanier Hassan O. voor de invoer van cocaïne in de Rotterdamse haven. Een lading van 1.516 kilo is uiteindelijk onderschept, maar de officier van justitie betoogde dat dit slechts het "topje van de ijsberg lijkt".

De medewerker had de bewuste 13 februari 2019 een container, nog voordat het schip was aangemeerd, al aangemerkt als 'gecontroleerd'.

"Zodoende was de verdachte in staat om containers waarvan hij wist dat daar verdovende middelen in zaten zonder daadwerkelijke controle door te laten. Hierdoor konden anderen deze container met cocaïne ongehinderd ophalen", aldus het OM. Er stond echter al een team agenten klaar in de haven na een melding over verdachte handelingen in de computersystemen.

Uit onderzoek naar de versleutelde telefoon van de verdachte komt het beeld naar voren dat de man vaker expres ladingen heeft doorgelaten. "De uiteindelijk onderschepte container lijkt het topje van de ijsberg te zijn geweest", aldus de officier van justitie.

Omdat de man is aangesteld om de grenzen te beveiligen, vindt het OM dat hij vertrouwen heeft beschaamd. "Een langdurige gevangenisstraf van twaalf jaar is dan ook gerechtvaardigd."

De Rotterdamse haven heeft in de afgelopen jaren vaker te maken gekregen met corrupte douaniers. Een van de bekendste gevallen is die van douanier Gerrit G., die onlangs in hoger beroep opnieuw veertien jaar cel kreeg.