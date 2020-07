Jos B. blijft in de cel in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak-Nicky Verstappen, zo blijkt vrijdag uit de laatste pro-formazitting in de zaak. Er zijn volgens de rechtbank in Maastricht nog altijd voldoende bezwaren om de man vast te houden.

Advocaat Gerald Roethof zal de komende weken, met een door hem gekozen deskundige, nogmaals kijken naar de DNA-sporen die op Nicky zijn gevonden. Afhankelijk van wat hieruit komt, zal dit mogelijk nog bij de inhoudelijke behandeling worden besproken.

De officieren van justitie betoogden eerder al dat ze grondig te werk zijn gegaan bij het onderzoeken van de op het kind aangetroffen sporen. "We hebben geen enkele aanleiding om te denken dat we iemand missen", aldus het Openbaar Ministerie (OM). Zo zijn mengsporen vergeleken met DNA van onder anderen tentgenoten van Nicky en zijn vader en is gekeken of verschillende DNA-sporen van dezelfde persoon afkomstig kunnen zijn.

Het OM denkt dat B. de elfjarige jongen heeft misbruikt en vervolgens heeft verstikt om zijn daden te verhullen. Dit vertaalt zich juridisch gezien in misbruik en gekwalificeerde doodslag en daar kan de maximale straf (levenslang) voor gevraagd worden.

Er zijn 21 sporen van B. op het kind aangetroffen. Volgens een van de onderzoeken naar deze DNA-sporen zouden deze eerder op "langdurig, intensief contact" duiden dan op "eenmalig, kort contact". Roethof probeert aan te tonen dat de aangetroffen DNA-sporen geen dadersporen zijn.

De inhoudelijke behandeling zal in september en oktober plaatsvinden, met op 8 oktober de strafeis.