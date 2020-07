De vrijdag begint bewolkt waar af en toe lichte regen uit valt. Later op de dag komt vanuit het westen de zon tevoorschijn.

In het oosten en zuidoosten kan het tot in de middag regenen, de rest van het land kan dan al genieten van opklaringen.

De middagtemperatuur is in het Waddengebied een aan de kust zo'n 18 graden, in het zuidoosten kan het 22 graden worden

De wind komt uit het westen en is matig.

Ook zaterdag is het bewolkt met af en toe regen, zondag laat de zon zich weer wat vaker zien.

