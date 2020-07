Omdat veel Nederlanders vakantie in eigen land doorbrengen, verwacht de ANWB dat het op vrijdag al flink druk kan worden op de Nederlandse wegen. Maar ook in Duitsland en Frankrijk wordt het zaterdag langzaam rijden of stilstaan op de wegen.

De ANWB denkt dat in de loop van vrijdagochtend al de eerste files ontstaan die aanhouden tot het eind van de middag. Vooral op de wegen in het oosten en zuiden van het land worden flinke vertragingen verwacht. Kijk hier waar er momenteel files staan.

Zaterdag verwacht de ANWB opnieuw veel files in Nederland door recreatieverkeer en diverse werkzaamheden. Weggebruikers moeten vooral rekening houden met vertraging op de A1 in beide richtingen tussen Hengelo en Amersfoort, op de Afsluitdijk (A7) en op de A12 tussen de Duitse grens en Utrecht. Ook de wegen in Zeeland zullen extra druk zijn.

Verkeersdrukte in Duitsland en Frankrijk

In Duitsland begint in Beieren op zaterdag de vakantie. Vooral op de wegen rond Hamburg wordt het langzaam rijden of stilstaan. Richting het zuiden moet je rekening houden met vertragingen rond Keulen en tussen Frankfurt en Neurenberg.

Nederlanders die naar het zuiden van Duitsland reizen worden geadviseerd niet via de A61 van Venlo naar Karlsruhe te rijden. Deze weg is in de buurt van Mönchengladbach tot half augustus dicht vanwege werkzaamheden.

Ook in Frankrijk wordt het vanav vrijdagmiddag drukker op de wegen naar het zuiden en het westen. Vooral zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur wordt het druk op de A13 tussen Parijs en Rouen, de A7 tussen Lyon en Orange en de A8 bij Aix-en-Provence.

Volgens de ANWB moet de drukste weekends nog komen op de Europese wegen. Vooral op zaterdag 1 en 8 augustus wordt het meeste vakantieverkeer verwacht.