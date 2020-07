Een man wordt vermist sinds hij donderdagmiddag op het IJsselmeer van een zeiljacht overboord sloeg. Reddingsdiensten hebben hem niet kunnen vinden en hebben daarom de zoekactie overgedragen aan de politie.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) meldt dat de man door een klap van de giek te water raakte. Daarna verdween hij korte tijd onder water.

Na het ongeluk sloegen de andere opvarenden alarm. Omdat niet direct duidelijk was waar de jacht was, riep de Kustwacht zoveel mogelijk eenheden op. Er kwamen onder meer twee helikopters. Nadat de jacht was gevonden, werd deze naar Breezanddijk gesleept.

Op ongeveer 1 kilometer vanaf de Breezanddijk is ruim vier uur gezocht naar de vermiste man, voordat de zoekactie rond 18.45 uur door de Kustwacht werd overgedragen aan de politie.