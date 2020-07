De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag drie verdachten schuldig bevonden aan belastingfraude bij sushiketen Sumo. Toch krijgen zij geen straf, omdat het Openbaar Ministerie (OM) de integriteit van het strafproces volgens de rechter in gevaar heeft gebracht door te proberen een documentaire over de zaak geheim te houden. Een vierde verdachte is vrijgesproken.

Ongeveer een jaar geleden bracht NRC aan het licht dat het OM en opsporingsdienst FIOD een samenwerking waren aangegaan met filmmaker René Roelofs van KRO-NCRV. De verdachten, onder wie de in Hongkong geboren oprichter van Sumo Chi-Ho L., bleken hier niet van op de hoogte.

Bovendien bleek dat de documentairemakers privacygevoelige informatie over de verdachten mochten inzien en mochten meeluisteren met telefoontaps. Ook filmden zij invallen in verschillende restaurants.

Na de publicatie van de krant in juli vorig jaar stelde de rechter de uitspraak in eerste instantie uit. Het OM werd opgedragen openheid van zaken te geven en de verdediging kreeg de kans om te reageren. Tegen L. was in eerste instantie twee jaar cel en een geldboete van 210.000 euro geëist.

OM komt blunder niet meer te boven

Donderdag oordeelde de rechter dat met de film ernstig inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de verdachten.

Ook veroordeelt de rechter de poging van justitie om de documentaire geheim te houden. "Dan is de integriteit van het strafproces wel in het geding", aldus de rechter.

De rechtbank vond echter niet dat de privacyschending in de weg heeft gestaan van een eerlijk proces. De rechter vond ook niet dat het OM de zaak vooral heeft vervolgd om de documentaire van een spannend einde te voorzien.

Restauranteigenaren roomden omzet af

De rechtszaak zelf draaide om omzetfraude door drie mannen met elf sushirestaurants van Sumo. Zij namen contant geld niet op in de administratie, waardoor tussen 2011 en 2015 te weinig omzetbelasting werd betaald.

Die afgeroomde omzet werd volgens de rechtbank in elk geval gebruikt om lonen uit te betalen zonder dat aan loonbelasting en premies werd voldaan.

De Sumo-restaurants bestaan inmiddels alleen nog op papier en worden opgeheven.