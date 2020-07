Er moet een strengere controle komen over de bijna negenduizend rijschoolhouders in Nederland, daarvoor pleit Alexander Pechtold, directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), donderdag in het AD.

Rijscholen kennen volgens de voormalig D66-leider te veel vrijheid. Hierdoor worden kandidaten te vaak onvoldoende opgeleid. "Als we substantieel minder verkeersdoden willen, is het onvermijdelijk dat rijscholen gecertificeerd worden en aan strengere eisen voldoen."

"Ze zullen het me niet in dank afnemen, maar er zijn te veel cowboys. Zij lokken jongeren met turbo-opleidingen die niet opleiden tot verantwoorde chauffeurs, maar hen zo vlot mogelijk langs het examen loodsen", vertelt Pechtold. Als gevolg ligt het slagingspercentage momenteel maar op 48 procent. Volgens de CBR-directeur moet 75 procent haalbaar zijn.

Pechtold is sinds 1 november vorig jaar werkzaam als directeur. Hij werd aangesteld om het CBR door een moeilijke periode te loodsen. Het rommelt er al een tijdje. Zo zijn er enorm lange wachtlijsten voor senioren die een verlenging van hun rijbewijs willen aanvragen.