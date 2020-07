De man die in januari tijdens de opnames van een videoclip per ongeluk een vriend doodschoot, heeft woensdag twee jaar jeugddetentie opgelegd gekregen. Hoewel Frank Y. 22 jaar oud is, wordt hij op advies van de reclassering als minderjarige gestraft.

De rechtbank Amsterdam sprak hem vrij van doodslag, omdat niet is vastgesteld dat Y. de kans dat hij iemand zou doodschieten op de koop toe nam.

"Hoewel het heel gevaarlijk was wat hij deed, blijkt uit niets dat hij - en de andere aanwezigen - ervan uitgingen dat de opnames met het wapen verkeerd zouden kunnen aflopen. Daarbij kijkt de rechtbank onder meer naar het feit dat de man het wapen ook een aantal keer op zijn eigen hoofd richtte en de trekker overhaalde."

Het slachtoffer was de 26-jarige Richard Cordova, die de videoclip regisseerde. Y. vertelde eerder in de rechtbank op de fatale avond flink wat wijn en whiskey te hebben gedronken, ketamine te hebben gebruikt en joints te hebben gerookt.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste twee weken geleden vier jaar cel tegen hem. De rechtbank zegt echter dat uit het reclasseringsrapport blijkt dat Y. een positieve ontwikkeling laat zien sinds hij in een jeugdinrichting verblijft. "De rechtbank is het eens met de reclassering dat een 'kale' gevangenisstraf in een reguliere gevangenis deze positieve ontwikkeling teniet zou kunnen doen en mogelijk zelfs een nadelig effect op hem zou hebben."

Een straf van twee jaar cel is het maximale dat kan worden opgelegd in het jeugdstrafrecht. Ook moet Y. de ouders en zus van het slachtoffer 40.000 euro schadevergoeding betalen.