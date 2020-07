Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de rechtbank woensdag gevraagd een Arnhemmer die een overvaller heeft doodgereden te ontslaan van alle rechtsvervolging. Volgens de officier van justitie handelde de man uit grote angst en paniek toen hij in 2017 inreed op de gewapende man.

Zijn gezin had op 30 maart 2017 een afspraak met een potentiële koper van een duur horloge dat even daarvoor via Marktplaats was aangeboden.

Het bleek echter te gaan om een overvaller, die door de ruit van de voordeur schoot en ook in het huis het vuur opende. Albert K. en zijn partner vluchtten naar buiten en sprongen in een bestelbus van een passerende maaltijdbezorger.

Toen ze op straat weer met de gewapende man geconfronteerd werden en de overvaller opnieuw het vuur opende, is K. meerdere keren tegen hem aan gereden. Hierbij is de overvaller overleden.

OM: Kan niet van hem worden verwacht dat hij helder kon nadenken

Volgens de officier van justitie kon K. voor de eerste aanrijding een beroep doen op noodweer. Er was immers sprake van een zeer stressvolle situatie. Na de eerste aanrijding lag de overvaller bewegingsloos op de grond en is K. opnieuw over hem heen gereden.

"De man kan zich bij de tweede aanrijding niet meer beroepen op noodweer, want het onmiddellijke gevaar was geweken", aldus het OM. Desondanks kan niet van de man worden verwacht dat hij "tot helder nadenken in staat was en kon beseffen dat het gevaar was geweken", zo vindt de officier van justitie.

K. is te ver doorgeslagen in de verdediging, maar dit kan hem als het aan het OM ligt niet worden aangerekend. Vanwege de ernst van de verdenking "en de uitzonderlijke omstandigheden" heeft de officier van justitie wel besloten de zaak aan de rechtbank voor te leggen.

De rechtbank zal naar verwachting over twee weken uitspraak doen.