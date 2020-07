Veearts over gevolgen eiwitvermindering

Veearts Bernd Hietberg legt in De Bilt uit wat een vermindering van eiwit met koeien kan doen. Tijdens de vorige zomer, die droog was, zat er veel suiker in het gras, maar te weinig eiwit. "De koeien hadden toen minder glans, we zagen toen al een beetje wat de maatregel kan doen."



"Daarnaast bestaat het risico dat kalfjes een te lage weerstand krijgen als er te weinig eiwit in de eerste melk (biest) zit", aldus veearts Hietberg. "Dan gaat het niet goed met de kalfjes en dat is het risico van deze maatregel."



Minister Schouten heeft de voermaatregel ingevoerd, omdat de verminderde hoeveelheid eiwit tot minder uitstoot van ammoniak (waar stikstof in zit) leidt. Die zogenoemde stikstofruimte kan worden gebruikt voor de bouw van huizen en aanleg van wegen.



Volgens de minister hebben de voermaatregelen geen effect op de melkproductie en -kwaliteit. Ook de gezondheid van koeien lijdt er volgens haar niet onder.