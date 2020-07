De rijksrecherche onderzoekt meer dan duizend dossiers van het Limburgse politieteam Horst/Peel en Maas op strafbare feiten. Bij drie strafzaken zijn tot nu toe verdenkingen van wangedrag door politieagenten gevonden, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag na berichtbeving van De Limburger.

In juni werden vijf politieagenten in Noord-Limburg ontslagen vanwege wangedrag, ondermijning en misbruik van bevoegdheden. Nog eens vier politiemedewerkers kregen te maken met disciplinaire maatregelen.

Volgens de politie zijn er dingen gebeurd die "niet door de beugel kunnen". Er is sprake geweest van intimidatie, ondermijnend gedrag, schending van het ambtsgeheim en pesterijen.

De strafmaatregelen zijn de uitkomst van een intern onderzoek naar het politieteam Horst/Peel en Maas dat in april vorig jaar begon.

In totaal heeft de politie bij het OM ruim duizend dossiers ingeleverd waar de negen agenten tussen 2015 en 2019 bij betrokken waren. Het OM kijkt of de processen verbaal in orde zijn. Bij strafbare feiten door de agenten is het dossier onbruikbaar in de rechtbank.

Bij vijftien dossiers zijn vragen gerezen over de handelswijze van de politieagenten, bij drie dossiers is er een verdenking van een strafbaar feit geconstateerd.

Volgens het OM kan het onderzoek nog het hele jaar duren.