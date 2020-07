Defensie heeft dinsdagavond meerdere vrachtwagens richting het gebouw van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven gestuurd. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Defensie aan NU.nl. De vrachtwagens worden bij het gebouw neergezet vanwege de verwachte landelijke boerenprotesten van woensdag. Meerdere veiligheidsregio's hebben vanwege de protestdag inmiddels een verbod afgekondigd voor demonstraties met landbouwvoertuigen.

Meerdere veiligheidsregio's hebben dinsdagavond, in navolging van Utrecht, aangekondigd om demonstraties met landbouwvoertuigen te verbieden. Het gaat om de Veiligheidsregio's Groningen, Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek.

"De afgelopen dagen is duidelijk geworden dat representanten van boeren waaronder Farmer Defence Force (FDF) opnieuw voornemens zijn op grote schaal demonstraties, blokkades of andere ontwrichtende acties te organiseren", schrijft de gemeente Groningen.

Het verbod geldt in alle drie de veiligheidsregio's van 0.00 uur tot 23.59 uur. "Doel hiervan is de gezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen. Het staat iedereen vrij om op andere manieren te demonstreren", aldus de gemeente Groningen.

De Veiligheidsregio Utrecht verbood de boeren eerder op dinsdag al om met tractoren naar de demonstratie te komen. Demonstranten mogen nu met maximaal tweeduizend mensen samenkomen op de Biltse Rading, in de buurt van het RIVM-gebouw.

Boeren organiseren een landelijke protestdag met verschillende acties, waaronder bij het RIVM. De acties zijn gericht tegen de voermaatregel die landbouwminister Carola Schouten vanaf 1 september wil invoeren om het stikstofprobleem in Nederland aan te pakken.

Vrachtwagens van Defensie ingezet in Bilthoven

In Bilthoven zijn er dinsdagavond zo'n zestien vrachtwagens met veertig militairen naar het RIVM-gebouw gereden. De voertuigen zijn gestuurd op verzoek van de burgemeester van Bilthoven, Sjoerd Potters.

De vrachtwagens moeten de straten die leiden naar het gebouw afsluiten. Bij eerdere boerenprotesten werden eveneens legervoertuigen ingezet.

De boeren zijn boos over deze maatregel. Uit berekeningen van het RIVM zou blijken dat de veehouderij de grootste veroorzaker van het stikstofprobleem in Nederland is. Volgens de boeren kloppen deze berekeningen niet.