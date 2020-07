Het groeiend aantal coronabesmettingen is volgens het ministerie van Volksgezondheid nog geen reden om opnieuw coronamaatregelen in te stellen, laat een woordvoerder dinsdag weten aan de NOS. Mogelijk volgen op een later moment wel maatregelen op regionaal niveau.

Eerder op de dag maakte het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIVM) bekend dat vorige week 987 mensen positief getest zijn op het coronavirus. Een week eerder ging het om 534 gevallen.

De stijging houdt niet meteen in dat er op landelijk niveau opnieuw maatregelen komen. Er zou wel landelijk overleg zijn tussen de ministeries en burgemeesters over mogelijke lokale maatregelen door gemeenten.

"We blijven de ontwikkelingen volgen en eventueel kunnen er regionaal passende maatregelen worden genomen", aldus de woordvoerder tegen de NOS. Wel moet er extra aandacht komen voor het houden van 1,5 meter afstand en het vermijden van drukke plekken."

Volgens het ministerie was een stijging in het aantal besmettingen met het COVID-19-virus wel te verwachten, omdat er op 1 juni veel versoepelingen van de maatregelen hebben plaatsgevonden.

Ook het RIVM laat aan NU.nl weten dat de forse toename van het aantal besmettingen niet direct hoeft te betekenen dat de versoepelingen teruggedraaid moeten worden. Wel noemt een woordvoerder de stijging een "zorgelijke" ontwikkeling.

Leidse burgemeester: 'Hillegom zit dicht tegen lokale lockdown aan'

Met name in Zuid-Holland, Noord-Holland en Zeeland is een toename te zien. Verspreid over het land zijn 96 lokale uitbraken. In de meeste gevallen gaat het om mensen uit hetzelfde huishouden, maar in Hillegom zijn 28 besmettingen te linken aan een café.

De Leidse burgemeester Henri Lenferink laat als voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden aan Omroep West weten dat ze het virus daar nog kunnen indammen en dat het nog te beperkt is voor regionale maatregelen.

"Maar het zit er wel tegenaan. Als het in Hillegom niet lukt om daar de zaak onder controle te houden, dan zul je misschien in Hollands Midden, een deel ervan, of misschien een deel van Kennemerland, tot maatregelen moeten komen", aldus Lenferink.

Volgens de burgemeester zijn tot nu toe echter alle besmettingen nog terug te leiden naar een persoon die besmet is. Als dit niet meer het geval is worden mogelijk versoepelingen teruggedraaid. "We gaan bij een regionale lockdown een stukje terug naar toen de maatregelen het meest streng waren."