Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de aangiftes van boeren tegen minister Carola Schouten van Landbouw niet in behandeling nemen. De minister heeft volgens het OM geen strafbare feiten gepleegd.

Op verschillende plekken in Nederland deden boeren twee weken geleden tijdens protesten aangifte tegen Schouten, vanwege onder andere dierenmishandeling. Ze zijn het niet eens zijn met het veevoerbeleid van de minister.

Vanaf 1 september komt er een limiet op de hoeveelheid eiwit in krachtvoer. Het verminderen hiervan levert namelijk stikstofreductie op, waardoor weer meer huizen gebouwd kunnen worden, maar volgens de veehouders is minder eiwitrijk voer slecht voor de gezondheid van de dieren.

Het OM legt uit dat het parlement heeft ingestemd met de veevoerregeling, waardoor sprake is van een democratisch tot stand gekomen besluit.

Woensdag gaan de boeren opnieuw landelijk actievoeren. In plaats van kleine demonstraties op verschillende plekken, zoals we die afgelopen maand zagen, wordt nu opgeroepen massaal naar het RIVM in Bilthoven te komen.

Dinsdagmiddag maakte de Veiligheidsregio Utrecht bekend dat tractoren niet zijn toegestaan en dat er plaats is voor maximaal tweeduizend demonstranten.