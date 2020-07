Het gebruik van fillers kan tot het afsterven van huidweefsel en in het ergste geval zelfs blindheid leiden, concluderen wetenschappers van het Erasmus MC in een onderzoek dat dinsdag is gepubliceerd in het vakblad Aesthetic Surgery Journal.

Volgens het onderzoek sterft wereldwijd bij ongeveer één op de zesduizend injecties huidweefsel af. "Hoewel de kans dus niet erg groot is, is de impact als het fout gaat groot", zegt dermatoloog en onderzoeker Peter Velthuis in gesprek met NU.nl. "Het is de ernst van de complicaties wat de injecties risicovol maakt."

Volgens Velthuis gaat het in Nederland bij ongeveer 2 procent van de behandelingen fout. "We zien vooral vaak dat de huid rond de mond en neus afsterft", aldus de onderzoeker.

Blindheid komt in Nederland tot op heden zelden voor; volgens Velthuis is er toe nu toe slechts één geval bekend. Vooral in Azië leiden injecties wel regelmatig tot complicaties rond de ogen, omdat fillers daar vaak te dicht bij het oog worden ingespoten.

Velthuis benadrukt dat afsterven van huidweefsel wel te herstellen is, maar dan moet dat snel herkend en behandeld worden. "Er moet dan binnen korte tijd een tegenmiddel worden ingespoten", zegt hij.

Het belangrijkste is echter om de complicaties te voorkomen, door voorafgaand aan de behandeling via een echo te kijken waar de bloedvaten lopen, zodat deze niet geraakt worden.