Burgemeesters Peter Den Oudsten van Utrecht en Sjoerd Potters van De Bilt hebben besloten dat tractoren woensdag niet zijn toegestaan bij het landelijke boerenprotest in De Bilt. Dat meldt de Veiligheidsregio Utrecht. Ook zijn er maximaal tweeduizend demonstranten op de Biltse Rading toegestaan.

De veiligheidsregio stelt dat actiegroep Farmers Defence Force (FDF) niet kon laten weten hoeveel tractoren op de demonstratie af zullen komen. Ook zegt de veiligheidsregio dat de actiegroep heeft laten weten het aantal mensen dat op het protest afkomt moeilijk te kunnen beïnvloeden.

"Bovendien roept de organisatie de afgelopen dagen via (sociale) media op met landbouwvoertuigen af te reizen naar de demonstratielocatie. Daardoor is er een risico dat landbouwvoertuigen in groten getale afreizen. Dat levert ernstige risico's op voor het verkeer, geeft kans op wanordelijkheden en belemmert hulpdiensten in hun werk", stelt de veiligheidsregio.

Farmers Defence Force heeft aangekondigd woensdag op meerdere plekken in het land te gaan demonstreren tegen de voermaatregel die landbouwminister Carola Schouten vanaf 1 september in wil voeren.

Het verbod geldt voor demonstraties met landbouwvoertuigen op de openbare weg, parkeerplaatsen en andere openbare plaatsen binnen de provincie Utrecht.

De demonstratie mag wel doorgaan, maar alleen met inachtneming van de coronamaatregelen. De demonstranten moeten daarom minstens 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. Daarom is er een maximum van tweeduizend demonstranten toegestaan bij het protest op De Biltse Rading.