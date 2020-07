Zamir M. heeft in hoger beroep vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen voor het stalken en uiteindelijk doodsteken van de 24-jarige studente Laura Korsman, zo heeft het gerechtshof in Arnhem dinsdag besloten. De straf blijft hiermee gelijk aan het vonnis van de rechtbank.

M. betoogde in het hoger beroep opnieuw dat er sprake was van noodweer en dat Korsman als eerste een mes had gepakt, maar dat gelooft het hof niet.

De man is de ex-vriend van de vrouw. Hij drong op 11 juli 2018 haar woning binnen en vermoordde de jonge vrouw met tientallen messteken. Voorafgaand aan de dood van de studente stalkte hij haar hevig.

Hij had zich die bewuste dag al zeker een uur schuilgehouden in de gezamenlijke tuin bij de woning van Korsman, in afwachting van haar thuiskomst. M. had ook handschoenen en een mes meegenomen, waardoor het hof net als de rechtbank voorbedachten rade bewezen ziet.

M. krijgt een lagere straf opgelegd dan normaal wordt opgelegd voor moord, omdat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Hij heeft volgens experts een persoonlijkheidsstoornis. Het hof vindt het noodzakelijk dat hij wordt behandeld, omdat de kans op herhaling bij een nieuwe relatie groot is.