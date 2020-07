Als het aan rechters ligt, dan blijven online zittingen ook na de coronacrisis mogelijk. Videobellen kan de toegang tot de rechter in sommige gevallen namelijk verbeteren, zeggen de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak Henk Naves en de president van de rechtbank Rotterdam Robine de Lange dinsdag tegen Trouw.

Vanwege de coronacrisis wordt een groot deel van de zaken online via videobellen afgehandeld. Ook worden gedetineerden vanuit de gevangenis gehoord via Skype, het zogeheten telehoren. Mogelijk kan de techniek ook na de coronacrisis gebruikt worden voor mensen die niet makkelijk kunnen reizen of geen vrij kunnen krijgen van werk, zeggen rechters nu.

"Ik kan me voorstellen dat we in beperkte mate zo blijven werken", zegt rechtbankpresident De Lange, die benadrukt dat het om specifieke gevallen gaat en dat lang niet alle zaken zich ervoor lenen.

"We weten dat het voor het accepteren van een vonnis belangrijk is dat mensen zich gezien en gehoord voelen door de rechter. Voelen ze zich dat nog als een zitting op afstand is?", vraagt Naves zich af.

Videobellen geregeld via crisiswet

Momenteel kunnen rechtszaken dankzij een tijdelijke wet via een videoverbinding plaatsvinden. Mocht dit ook na de crisis doorgaan, dan moet de Tweede Kamer de wet een definitieve vorm geven.

Naves zegt dat de wetgevende macht de balans op een gegeven moment moet opmaken: "Wat werkt wel en wat werkt niet?"

Advocaten: Cliënt moet toestemming geven

Tijdens de coronacrisis kwam de rechtspraak flink onder druk te staan en daarom werd de afhandeling van zaken via videobellen mogelijk gemaakt. Daarnaast mogen zaken die normaal gesproken door drie rechters worden behandeld sindsdien ook door één rechter worden behandeld.

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is in gesprek met Trouw positief over de mogelijkheid om te blijven videobellen, zolang de bij een zaak betrokkenen personen ermee instemmen. Ook mogen zij zich er op geen enkele manier toe gedwongen voelen, zegt Petra van Kampen van de algemene raad van NOvA.

Wel waren de ervaringen van advocaten met rechtszaken op afstand niet altijd positief, zegt Van Kampen. Telehoren maakt de rechter wellicht toegankelijker, maar voor veel rechtzoekenden wordt de afstand ook groter. Dit is bijvoorbeeld het geval bij technische problemen.