De stroomstoring in Scheveningen, Duindorp en het Statenkwartier in Den Haag die dinsdag is ontstaan, is weer opgelost. De 9.726 getroffen huishoudens hebben weer stroom, meldt netbeheerder Stedin. Tram 2, 3, 4 en 6 rijden ook weer volgens dienstregeling.

De stroomstoring, waarvan de oorzaak nog niet bekend is, ontstond om 9.38 uur. Volgens Stedin stond er veel rook in het hoofdverdeelstation.

De brandweer heeft de ruimte geventileerd en metingen verricht. Daarna hebben monteurs het probleem opgelost.