Bij een woningbrand in een hoekwoning aan de Moreelselaan in Eindhoven is in de nacht van maandag op dinsdag een persoon gewond geraakt, laat een woordvoerder van de brandweer weten aan NU.nl. Mogelijk vond er een explosie plaats.

Rond 3.00 uur kreeg de brandweer een melding binnen van een woningbrand. Binnen korte tijd was de brand met twee bluswagens onder controle gebracht.

Mogelijk vond er ook een explosie plaats. "De schade aan de woning is groot", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. Onderzocht wordt of de explosie vooraf aan de brand plaatsvond of erdoor veroorzaakt werd.

Bewoners hoorden volgens Omroep Brabant een harde knal. Ook zouden enkele auto's beschadigd zijn geraakt. Bij de brand is de achtergevel zwaar beschadigd geraakt.

Het is niet duidelijk hoe ernstig de bewoner er aan toe is. De persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.