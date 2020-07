Dinsdag is het bewolkt, maar in het grootste deel van het land blijft het droog. In het noorden kan af en toe een bui vallen.

's Ochtends schijnt de zon nog op veel plaatsen, maar het wordt gedurende de dag steeds bewolkter.

Er waait een zwakke tot matige noordwestenwind en het kwik stijgt naar 18 tot 23 graden.

