De renovatie van de Waalbrug bij Nijmegen valt 25 miljoen euro hoger uit, doordat tijdens de werkzaamheden op grote schaal de kankerverwekkende stof chroom-6 werd aangetroffen. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

De renovatie van de boogconstructie van de brug wordt vanwege de hogere kosten voorlopig uitgesteld. Die constructie zou nog tien jaar veilig moeten zijn. In 2030 is er volgens Van Nieuwenhuizen wel budget om de boogconstructie aan te pakken.

De totale kosten van de opknapbeurt worden nu geschat op 65,2 miljoen euro. Eerder werden de kosten op 40 miljoen geschat.

De renovatie van de Waalbrug, die een belangrijke noord-zuidverbinding voor doorgaand verkeer is, begon in maart van vorig jaar. Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden in juni 2018 al beginnen, maar het project werd uitgesteld, omdat de brug vol zat met verf die chroom-6 bevatte.

De kankerverwekkende stof werd aangetroffen in de conserveringslaag van de staalconstructie. De verf moest eerst worden verwijderd. Ook moesten extra maatregelen worden genomen om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren en waren andere vergunningen, ontheffingen en veiligheidsplannen nodig.

Het is de bedoeling dat het wegdek van de Waalbrug halverwege augustus weer vrij wordt gegeven.