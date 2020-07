Bijna twintigduizend wandelaars beginnen dinsdag aan de Alternatieve Vierdaagse. Het wandelevenement, waarbij iedere deelnemer een eigen route samenstelt, geldt als een alternatief voor de vanwege de coronacrisis afgelaste Nijmeegse Vierdaagse.

De Alternatieve Vierdaagse kan in tegenstelling tot de Nijmeegse Vierdaagse plaatsvinden doordat alle deelnemers een eigen route lopen. Op deze manier kunnen ze zich aan de coronamaatregelen houden.

De deelnemers lopen dit jaar dagelijks een afstand van 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer. De afgelegde afstanden kunnen middels gps bijgehouden worden in de speciale app van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KNWB), de organisator van het gratis wandelevenement.

De meeste wandelaars leggen 10 of 20 kilometer af, wat opmerkelijk is omdat deze afstanden niet gelopen worden tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Dit komt volgens een KNWB-woordvoerder doordat de Alternatieve Vierdaagse naast ervaren wandelaars ook een nieuw publiek trekt.

"Bijvoorbeeld ouders met kinderen die te jong zijn voor de Nijmeegse Vierdaagse", vertelt de zegsvrouw. "Er doen ook wandelaars mee voor wie de Nijmeegse Vierdaagse te hoog gegrepen is."

Nijmeegse Vierdaagse gaat niet door vanwege coronavirus

Op de derde dinsdag van juli start normaal de Nijmeegse Vierdaagse. 's Werelds grootste wandelevenement gaat dit jaar voor het eerst in vredestijd niet door vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

In 2019 deden bijna 45.000 wandelaars mee. Vanwege de wereldwijde uitbraak van COVID-19 schreven zich dit dit jaar al minder wandelaars in dan normaal. Er hoefde daarom voor het eerst in jaren geen loting plaats te vinden. De tienduizenden wandelaars die zich hadden ingeschreven, zijn bij de volgende editie verzekerd van deelname.

De Nijmeegse Vierdaagse van 2021 staat gepland voor 20 tot en met 23 juli. De organisatie kan nog niet vertellen of de coronacrisis volgend jaar gevolgen zal hebben voor het wandelevenement.