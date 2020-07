De Koninklijke Marechaussee (KMar) en de Zeehavenpolitie Rotterdam (ZHP) hebben geen zicht op de grootste risico's in het grenstoezicht, zo blijkt uit maandag gepubliceerd onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Zo ontbreekt informatie in hun analyses of is deze kwalitatief onvoldoende.

Het grenstoezicht in de Nederlandse zeehavens functioneert hiermee niet zoals beoogd, is de conclusie.

De KMar en de ZHP werken samen om mensensmokkel, illegale migratie en grenscriminaliteit tegen te gaan. Omdat het niet haalbaar is om alle schepen fysiek te checken, worden risicoanalyses gemaakt.

Maar hieraan schort het, zo zegt de inspectie. "Deze aanpak vereist volledig zicht op de zeehavens, personen die daar in- en uitreizen en mogelijke risico's daarbij. Dat zicht hebben de KMar en de ZHP in de praktijk niet."

Een oorzaak hiervoor is dat zowel de KMar en de ZHP kampen met een beperkte capaciteit. Daarnaast gaat een deel van hun capaciteit op aan controles die verplicht zijn volgens de Schengengrenscode, zoals 100 procentcontroles van ferry's en cruiseschepen", aldus het rapport. Ook wordt veel tijd besteed aan zogenoemde inklimmers.

Een van de aanbevelingen is dat de informatiesystemen gemoderniseerd moeten worden.