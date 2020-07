De zon zal zich deze week veel laten zien. Hoewel er hier en daar stapelwolken boven het land hangen, blijft het tot vrijdag droog.

Weerplaza meldt dat de gemiddelde middagtemperatuur komende week tussen de 20 en 25 graden ligt.

De wolkenvelden die zondag en maandag over het land trekken, zijn niet dik genoeg om de zon tegen te houden. In combinatie met een matige wind, kan het in het hele land vrij warm aanvoelen. Zondagnacht kan er op sommige plaatsen een beetje regen vallen.

De zon laat zich veel zien op dinsdag, woensdag en donderdag. Hoewel het op dinsdagnacht vrij koud kan worden, laat de zon zich volgens Weerplaza "uitbundig" zien.

Regenachtig weekend voor de boeg

Tegen het einde van de week maakt de zon langzaam ruimte voor meer wolken. Vrijdagavond kan wat regen vallen in het noorden.

Deze regen zal zich op zaterdag verspreiden over de rest van het land. Toch blijft het met een middagtemperatuur die in het binnenland kan oplopen tot 25 graden, een warme zomerdag.

Volgend weekend wordt een combinatie van het weer van de afgelopen week verwacht: veel zon, hier en daar afgewisseld met zon en mogelijk een korte bui.