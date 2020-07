Het arrestatieteam van de Amsterdamse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een ontvoerde man bevrijd uit een auto. Bij de politieactie werden zes verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij de ontvoering.

Het slachtoffer werd zaterdagmiddag ontvoerd vanuit Amsterdam-West, bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van AT5.

Aansluitend heeft er ook een incident dat met deze ontvoering te maken had plaatsgevonden in Brabant, zegt de woordvoerder. Hij wil echter geen toelichting geven op de incidenten, omdat de zes aangehouden personen in beperking zitten. Dat betekent dat de verdachten alleen met hun advocaat contact mogen hebben.

Een observatieteam van de politie zou in de nacht van zaterdag op zondag twee auto's, waarin de verdachten en het slachtoffer zaten, op het spoor zijn gekomen. De auto waarin het slachtoffer zat werd rond 01.30 uur in de Marnixstraat klemgereden door het arrestatieteam. De drie verdachten die in de auto zaten werden hierbij aangehouden.

De tweede auto, met nog eens drie verdachten, werd later die nacht klemgereden bij het politiebureau aan de Lijnbaansgracht in de stad.

Omstander bemoeide zich met politieactie

De politie houdt er rekening mee dat de verdachten zijn betrokken bij ontvoering en gijzeling. Wat het motief van de ontvoering is geweest en op wat voor manier de verdachten betrokken zijn bij het incident, moet nog worden onderzocht, laat de woordvoerder weten. Het slachtoffer raakte niet gewond bij de ontvoering.

De politieactie aan de Marnixstraat is gefilmd door een omstander. Op beelden is te zien dat een andere omstander zich met de aanhouding komt bemoeien; hij trekt zijn shirt uit en rent op de politieagenten af.

Volgens de politie had de omstander snel door dat zijn actie ongewenst was. "Het advies is om je nooit te bemoeien met een aanhouding. Deze man heeft zichzelf in een heel gevaarlijke situatie begeven", aldus de woordvoerder.