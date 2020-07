Voor het eerst deze maand was er sprake van een officiële landelijke zomerse dag in De Bilt. Het werd er vlak na 15.00 uur 25,8 graden. De hoogste temperatuur werd zaterdag gemeten in het Limburgse Arcen, daar werd het 27,8 graden.

Vrijwel overal, op een smalle kuststrook na, was het zomers warm. Tot nu toe was het in juli ruim 1,5 graad kouder dan normaal. De maand juni was daarentegen 2 graden warmer dan gemiddeld.

De eerste week van juli verliep vooral grauw met (mot)regen. De maximumtemperatuur lag met 18 graden iets onder het gemiddelde voor begin juli (21 graden) en er viel op veel plaatsen al 30 millimeter neerslag. Toch was toen "juist ouderwets zomerweer" vertelden meteorologen Reinier van den Berg en Leon Saris in gesprek met NU.nl.

Zondag kan een groot deel van Nederland opnieuw een zomerse dag verwachten, maar in het westen en noordwesten hangt veel bewolking. Daar kan lokaal soms wat regen vallen en wordt het een stuk minder warm. Na maandag blijft het vooralsnog redelijk koel zomerweer. De zon breekt wel van tijd tot tijd door en het blijft overwegend droog.

Een jaar telt gemiddeld zo'n 20 tot 40 zomerse dagen, 9 in juli

Gemiddeld telt een jaar twintig tot veertig zomerse dagen, waarvan de meeste gemeten worden in juli. De vroegst gemeten zomerse dag in De Bilt sinds de metingen startten in 1901, was 14 april 2007. Het werd toen 27,6 graden, aldus het KNMI. Op 13 oktober 2018 werd daar de laatste zomerse dag gemeten.

In het zuiden van het land is het vaker zomers warm dan in de rest van Nederland. Vooral Noord-Brabant en Limburg tikken vaker de 25,0 graden aan.