De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een einde gemaakt aan twee illegale feesten in het Limburgse Brunssum en in Leeuwarden. Op het feest in Brunssum kwamen zo'n vierhonderd feestgangers af, ongeveer honderd personen verzamelden zich in een park in de Friese hoofdstad.

Na een oproep op sociale media kwamen zo'n vierhonderd mensen samen in een loods in Brunssum voor een illegale "raveparty", bevestigt de woordvoerder van de politie aan NU.nl na berichtgeving van 1Limburg.

De politie arriveerde rond 1.00 uur op het feest en verzocht de aanwezigen om de illegale bijeenkomst te verlaten. "We zijn met deze mensen in gesprek gegaan en hebben opgeroepen het feest te verlaten. Daar hebben de mensen gehoor aan gegeven, waardoor er ook geen aanhoudingen verricht hoefden te worden", aldus de woordvoerder.

Dj-booth en bar bij feest in park Leeuwarden

Diezelfde nacht verzamelden zo'n honderd feestgangers zich in de Froskepôlle, een park in Leeuwarden. Een woordvoerder van de politie bevestigt aan NU.nl dat het feest plaatsvond in de stad, en dat de aanwezigen na een gesprek met de politie zonder problemen de locatie hebben verlaten. Er hoefden dan ook geen aanhoudingen te worden verricht.

In het park waren niet alleen mensen aanwezig, maar was ook een complete dj-booth en een bar geplaatst, aldus de politie op Instagram. De attributen werden na het beëindigen van het feest zelf opgeruimd door de organisator.