Bij de Utrechtse kinderopvang De Boerderij zijn vier medewerkers besmet geraakt met het coronavirus. Dat bevestigt de kinderopvang zaterdag aan NU.nl.

Vanwege de besmettingen zijn vijftien medewerkers uit voorzorg in quarantaine gegaan. De GGD doet momenteel onderzoek naar de besmettingen en ouders van kinderen op de opvang worden geadviseerd om voorlopig niet op vakantie te gaan.

NU.nl is in afwachting van een reactie van de kinderopvang met een beslissing over het al dan niet sluiten van de deuren. Momenteel wordt overlegd of de deuren van de kinderopvang gesloten moeten worden, maar daarover is vooralsnog niets bekend.