De Utrechtse kinderopvang De Boerderij sluit komende week de deuren nadat eerder op zaterdag bekend werd dat vier medewerkers van de opvang besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat meldt de kinderopvang zaterdag via de website.

Ouders van kinderen die op de kinderopvang zitten worden persoonlijk geïnformeerd en op de hoogte gehouden over de sluiting. Bij verdere besluitvorming wordt nauw samengewerkt met de GGD.

De kinderopvang bevestigde zaterdagochtend al telefonisch aan NU.nl dat de medewerkers besmet waren. Vanwege de besmettingen zijn vijftien medewerkers uit voorzorg in quarantaine gegaan. De GGD doet momenteel onderzoek naar de besmettingen en ouders van kinderen op de opvang worden geadviseerd om voorlopig niet op vakantie te gaan.

Anita Steenbakker en Edith van Dijk van De Boerderij zien geen andere mogelijkheid dan een tijdelijke sluiting. "Toen één medewerker eerder deze week positief testte, werd al een deel van de medewerkers uit voorzorg naar huis gestuurd. Met een dergelijke minimale bezetting kunnen we niet de kwaliteit bieden waar we als professionele opvangorganisatie voor staan. Bovendien willen we, nu duidelijk is dat meer medewerkers positief testten, gewoon geen onnodige risico's op verdere verspreiding nemen", is te lezen in een statement op de website.