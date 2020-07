Door vakantieverkeer zijn er zaterdag veel files ontstaan op de Nederlandse wegen. Inmiddels staat er meer dan 270 kilometer file, wat veel meer is dan een gemiddelde zaterdag, zegt de ANWB in gesprek met NU.nl.

Op de A12 bij Arnhem is een grote file ontstaan door Duitsers die hier op vakantie gaan. "Door het coronavirus zijn er veel meer autovakanties dit jaar", licht een woordvoerder van de ANWB toe. "Maar naast de buitenlandse toeristen, gaan ook veel Nederlanders in eigen land op vakantie."



Ongelukken spelen ook een rol. Op de A1 tussen Baarn en Hilversum-Noord zijn twee rijstroken dicht vanwege een ongeluk. Ook op de A15 bij Nijmegen richting Gorinchem is een ongeluk gebeurd.

Dat er weer meer toeristen zijn, is te zien in Amsterdam. De stad heeft zaterdagmiddag tijdelijk eenrichtingsverkeer ingesteld in de Kalverstraat om ruimte voor winkelend publiek te creëren, meldt de gemeente op Twitter.

De ANWB verwacht dat de files de komende uren aanhouden.