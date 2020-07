Door vakantieverkeer zijn er zaterdag veel files ontstaan op de Nederlandse wegen. Rond 14.00 uur stond er 270 kilometer file, wat veel meer is dan een gemiddelde zaterdag, zegt de ANWB in gesprek met NU.nl.

Onder meer op de A12 bij Arnhem ontstond zaterdagmiddag een grote file door Duitsers die hier op vakantie gaan. "Door het coronavirus zijn er veel meer autovakanties dit jaar", licht een woordvoerder van de ANWB toe. "Maar naast de buitenlandse toeristen, gaan ook veel Nederlanders in eigen land op vakantie."



Ongelukken speelden ook een rol. Automobilisten moesten op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag rekening houden met veel vertraging vanwege werkzaamheden en een ongeval ter hoogte van Wassenaar. Na een ongeval op de A1 tussen Naarden en Muiden werden drie rijstroken afgesloten. De vertraging liep daar op tot een uur.

Dat er weer meer toeristen zijn, was te zien in Amsterdam. De stad stelde zaterdagmiddag tijdelijk eenrichtingsverkeer in voor de Kalverstraat om ruimte voor winkelend publiek te creëren, meldt de gemeente op Twitter.