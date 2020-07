Het lichaam dat vrijdagmiddag is gevonden nabij een booreiland in de Noordzee boven Ameland, is van het veertienjarige Duitse meisje wie sinds zaterdagavond vermist was. Dat bevestigt de politie vrijdagavond op Twitter.

Het Duitse meisje raakte met haar vader en zusje in de problemen tijdens een zwemtocht nabij Ameland. Haar vader en zusje wisten aan de kant gekomen, maar het veertienjarige meisje werd niet meer gezien.

De familie van het meisje sloeg rond 22.30 uur alarm, waarop de lokale autoriteiten een zoektocht begonnen. Ook in de dagen daarna werd naar het meisje gezocht, onder meer vanuit de lucht en in het water, maar toen werd ze niet gevonden.

Naast de politie waren ook lokale vissers betrokken bij de zoektocht. Ook werd bij het strand gezocht. De familie is geïnformeerd over de vondst van het lichaam en het meisje is, na identificatie, aan hen overgedragen.